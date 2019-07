Alan Roura est parti jeudi soir de New York à 20 heures (heure en Suisse)! Le marin genevois s’est lancé à l'assaut du record de la traversée de l'Atlantique (en solitaire et en monocoque).

Convoyé en équipage à la fin du mois de juin de la France à Newport (Rhode Island), le bateau «La Fabrique» a enclenché son stand-by il y a une semaine, le jeudi 4 juillet. Il est passé mardi en code orange (départ possible dans les 48 heures) et a donc quitté les États-Unis jeudi. Du phare d'Ambrose (à la sortie de la baie de New York) au cap Lizard (à la pointe sud-ouest de Grande-Bretagne), Alan Roura s'apprête à parcourir quelque 2880 milles marins (environ 5330 kilomètres).

Le record de cette traversée de l'Atlantique Nord d'Ouest en Est est détenu depuis juillet 2013 par Marc Guillemot, à bord de «Safran». Un Imoca 60 déjà, mais à dérives droites. Grâce à ses foils, «La Fabrique» pourrait bien améliorer ce temps de référence, qui est de 8 jours, 5 heures, 20 minutes et 20 secondes.