Le Cirque du Soleil proposera son premier spectacle sur glace dans la nouvelle patinoire de Malley, dans l'ouest lausannois, en septembre 2020. Six représentations où se mêleront glisse et acrobaties sont prévues.

La troupe canadienne présentera «Crystal», du nom de l'héroïne excentrique de ce spectacle, indique lundi l'organisateur d'événements Opus One. Celle-ci plongera le spectateur dans un monde «issu de sa propre imagination où elle se lance dans la quête exaltante de soi», peut-on lire.

Créé par Shana Carroll et Sébastien Soldevilla, «Crystal» se veut un spectacle pour toute la famille. L'équipe du spectacle comprend 43 artistes et plus de 45 techniciens provenant de 25 pays.

Le complexe sportif de Malley a ouvert ses portes en septembre dernier. Sa patinoire, la plus grande de Suisse romande avec 9600 places, a la particularité de s'adapter aux matchs de hockey comme aux spectacles et concerts. En mode spectacle, elle peut accueillir jusqu'à 12'000 spectateurs. (ats/nxp)