Le 28 octobre, Clémentine Célarié était invitée au micro de la radio Europe 1. Pour la première fois, elle a confié avoir été victime de violences conjugales.

Très émue, elle explique: «Je n’ai pas été en danger de vie ou de mort, mais ça a été quand même loin. Jamais je n’aurais porté plainte, parce que c’est lié à un rapport amoureux, parce qu’après, l’homme que vous aimez pleure dans vos bras en vous disant qu’il ne le fera plus jamais.»

Malgré tout, l'actrice de 62 ans précise avoir été rongée par un sentiment de culpabilité face au comportement de l'homme qu'elle aimait. Aujourd'hui, elle aborde pour la première fois cette époque de sa vie dans l'espoir que cela aide les femmes qui doivent faire face à ce genre de situation.

«Je dis ça exprès parce que je pense qu’on est extrêmement nombreuses à vivre ça. Si j’avais su, si ça avait été aujourd’hui en 2019, je pense qu’avec tout le dialogue et tout ce qu’on fait autour de ça, naturellement, je me serais dit: «Ce n’est pas parce que tu vas aller voir les flics qu’on va te regarder comme un machin.» En plus, quand tu es connue, c’est pire. Il faut que cela devienne normal de pouvoir être protégée quand on se fait taper dessus. On ne veut pas qu'on le condamne, on veut qu'on nous considère», conclut-elle.

