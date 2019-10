C'est fini le direct pour «Face à l’info»! L'émission est diffusée du lundi au jeudi de 19 heures à 20 heures. Après plusieurs polémiques liées aux propos tenus à l’antenne par Eric Zemmour, CNews a décidé de diffuser dès ce mardi l’émission en léger différé «dans le cadre de la maîtrise du débat», annonce une source interne.

On ignore l’intervalle exact entre la captation des échanges et leur diffusion à l’antenne, mais il devra être suffisant pour couper les séquences les plus sensibles.

L'émission est un succès

«La direction de Cnews a décidé de suivre la recommandation du comité d’éthique» du groupe Canal, poursuit cette source. Réuni le 23 octobre, ce dernier a estimé dans son avis rendu vendredi dernier que «la position centrale donnée à Monsieur Zemmour dans l’émission et son statut d’invité permanent, et le fait qu’il soit appelé à intervenir sur les sujets qui sont à l’origine des événements judiciaires concomitants à son recrutement, sont de nature à créer un risque» pour la chaîne.

Dans tous les cas, «Face à l’info» demeure un succès d’antenne. L’émission fait chaque soir quasiment jeu égal avec LCI et BFMTV.

FDA avec AFP