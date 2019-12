Lucien Favre ne va pas préparer sereinement le dernier match de Ligue des champions du groupe F mardi soir. Théoriquement en position de force - à égalité avec l’Inter de Milan (7 points), le Borussia Dortmund reçoit le Slavia Prague alors que les Milanais doivent en découdre avec le FC Barcelone - son équipe a reçu coup sur coup deux mauvaises nouvelles.

La première vient de Catalogne: sollicité à l'extrême entre les enchaînements de matches et les obligations protocolaires liées à son sixième Ballon d’or, Lionel Messi ne sera pas du déplacement à Giuseppe Meazza. Même traitement pour Gerard Piqué et Sergi Roberto, parmis les joueurs les plus utilisés par Ernesto Valverde.

Dans le même temps, on apprenait la blessure d’Axel Witsel, plaque tournante de l’entre-jeu du Borussia Dortmund. Victime d’un accident domestique - une chute à son domicile - le Belge est gravement blessé au visage sera éloigné des terrains jusqu’en 2020. En cas d’égalité de points entre l’Inter et Dortmund, ce sont les Lombards qui se qualifieraient en vertu d’une confrontation directe qui leur est favorable.