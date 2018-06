À quoi joue Antoine Griezmann? Alors que l'entrée en lice de la France (samedi à 12h contre l'Australie) se rapproche dangereusement, l'attaquant de l'Atlético Madrid fait le buzz avec sa mise en scène concernant son avenir proche.

Dans une vidéo diffusée cet après-midi sur son compte Twitter, il dévoile qu'il annoncera sa décision ce jeudi soir à 21h15 sur la chaîne Movistar+. Une émission intitulée «LaDecision»: restera-t-il à l'Atlético ou rejoindra-t-il Lionel Messi au FC Barcelone?

"Estaréis hartitos por los comentarios que dicen si me voy, si me quedo, cuánto me dan... Pero la verdad es la que voy a decir ahora". #LaDecisión de @antogriezmann, hoy a las 21.15h SÓLO en @cero. pic.twitter.com/lZOb47itC6