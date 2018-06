Tout le monde connait feu Paul le Poulpe, tragiquement disparu en octobre 2010, après avoir bluffé la planète entière en livrant douze bons pronostics (sur quatorze tentatives) lors de la Coupe du monde sud-africaine qui avait finalement souri à l’Espagne – et donné envie aux Allemands d’extraire l’animal de son aquarium d’Oberhausen afin de le frire à l’ail.

Souvent imité, jamais égalé, le fameux céphalopode avait suscité une véritable vocation, «donnant vie» à toute une série d’héritiers plus ou moins dignes: Funtik le Cochon, Fred le Furet, Yvonne la Vache, Flopsy le Kangourou, Shaheen le Dromadaire, Alf le Pingouin, Nelly l’Eléphant ou encore Achille le Chat.

Et voilà t’y pas que, pas plus tard qu’aujourd’hui dans le centre historique de Nijni Novgorod, alors que nous venions de manger un filet de poulet mariné dont on ignore le prénom, bim, on tombe sur Natalia la Sauterelle, en plein boulot. La sympathique orthoptère n’y est pas allée par quatre chemins, sur le grand tableau du Mondial 2018.

Pronostic no1, sans l’ombre d’un doute: le Panama va battre la Tunisie, ce soir à Saransk. Pronostic no2, là non plus sans hésiter: la Belgique disposera de l’Angleterre à Kaliningrad, dans le match au sommet du groupe G (voir ci-dessus). On saura ce soir sur les coups de 22 heures à quel point Natalia la Sauterelle est sagace, extralucide voire voyante… (nxp)