On pourrait philosopher des heures ou des siècles. Soupeser la part du juste ou de l’injuste, débattre de décisions arbitrales, regretter ou pas la cruauté de la VAR (lire en pages suivantes), souligner les immenses vertus croates ou mettre en exergue le fait que la France est passée à côté de son match. Oui, on pourrait.

Mais cela ne servirait à rien, car tout le monde le sait, à commencer par les acteurs qui ne cessent de le ressasser: une finale ne se joue pas, elle se gagne. Or les Bleus sont devenus champions du monde pour la deuxième fois de leur histoire, hier à Moscou. Leur sacre est mérité sur l’ensemble du tournoi – basta.

Didier Deschamps et ses gars ne toléreront pas la moindre larme d’un pisse-froid dans leur océan de bonheur, et ils ont bien raison: après eux, le déluge. Des trombes d’eaux se sont abattues sur le stade Loujniki avant la remise du trophée, afin de tirer le rideau sur cette Coupe du monde dont l’acte ultime aura été un sommet de surréalisme. Une espèce de trip direction la planète mars, qui s’achève au moins sur une certitude: si la France a triomphé, la morale non. Mais on sait que le football et elle, très souvent, font deux. Rarement une équipe n’aura été aussi dominée à ce stade de la compétition reine que la France ne l’a été hier durant une petite heure par une exceptionnelle Croatie – quelle rage, quelle classe technique, quelle justesse tactique! Luka Modric et les siens ont fait tout juste, tout, mais ils avaient omis de caresser le destin dans le sens du poil. Alors les joueurs de Zlatko Dalic, après avoir marché sur les Bleus, gagnant tous les duels ou presque, se sont retrouvés menés 2-1 à la mi-temps, puis 3-1 à l’heure de jeu. Les carottes étaient cuites, le verdict cru.

Abattue par le sort davantage que l’adversaire, la Croatie, abandonnée par son gardien (lire ci-dessus), a alors failli prendre la plus grande casquette de l’histoire des Mondiaux (on n’est pas passé loin d’un 5 à 1), avant que Hugo Lloris, décidément un type bien élevé, ne permette au score de trouver une proportion plus raisonnable. Le chef-d’œuvre surréaliste s’est arrêté là. La France est un champion du monde hautement pragmatique. (nxp)