Difficile de se motiver pour un match pour la troisième place, alors que la déception de ne pas avoir atteint la finale est encore bien présente. «Je ne cache pas que c’est compliqué», a ainsi avoué Southgate hier à Saint-Pétersbourg.

Battus mercredi par la Croatie, les Anglais sont encore assommés et semblent plus touchés que les Belges, en tout cas dans le discours. «Mais, quel que soit le niveau de notre déception, je peux dire à toute l’Angleterre qu’on va se battre pour finir troisième», a déclaré le sélectionneur. Cette place serait historique pour les deux nations. Les Belges ne sont jamais montés sur le podium d’une Coupe du monde (quatrièmes en 1986). Les Anglais, en dehors de leur victoire en 1966 à la maison, jamais non plus (quatrièmes en 1990).

Roberto Martinez a eu un jour de plus pour remotiver ses troupes et il assure que le message est bien passé. Les deux sélectionneurs devraient cependant profiter de ce match pour offrir du temps de jeu en récompense à des éléments moins utilisés jusque-là.

Ainsi, Anglais et Belges se retrouveront pour la deuxième fois du tournoi. Lors de leur dernier match de groupe, les remplaçants belges avaient battu leurs homologues anglais (1-0), alors que les deux équipes étaient déjà qualifiées. (nxp)