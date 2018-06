La Coupe du monde a perdu deux stars - et dix Ballons d'or - en quelques heures. Après Lionel Messi samedi après-midi, vaincu avec son Argentine par la France (4-3), c'est au tour de Cristiano Ronaldo de faire ses valises pour prendre l'avion du retour ce week-end.

Dans le stade olympique de Sotchi, le Portugal est tombé contre une robuste Uruguay, portée par son serial buteur Edinson Cavani, auteur d'un doublé (2-1), mais qui est sorti avant la fin du match après avoir «ressenti une petite pointe» musculaire à la cuisse gauche. «Nous sommes seulement inquiets mais nous ne pouvons pas dire à quel point cette blessure est sérieuse», a souligné l'entraîneur urugayen Oscar Tabarez, lors de la conférence de presse d'après-match.

Voilà donc les champions d'Europe portugais renvoyés chez eux, après les vice-champions du monde argentins et les champions du monde allemands. Et voilà l'Uruguay de retour en quarts du Mondial pour la première fois depuis 2010, avec l'insolente jeunesse française sur la route du vieux et madré sélectionneur Oscar Tabarez (71 ans).

Uruguay manager Oscar Tabarez:



???? Suffers from Guillain-Barre syndrome.



? Oldest manager at the World at 71 years-old



? Reached 2010 World Cup semi-final



? Reached 2018 World Cup quarter-final



???? Shouts orders from the touchline on a crutch.



National Hero! ???????????? pic.twitter.com/FlDlBLfw0o — FIFA World Cup (@WorldCupHQ) 30 juin 2018

Barbelés

Pour prendre deux fois l'avantage, la Celeste n'a pas eu à inventer des combinaisons compliquées. Il a suffi d'un improbable une-deux Suarez-Cavani à cinquante mètres de distance, avec le Matador du PSG à la finition en reprenant le ballon du visage après une course effrénée (7e).

Puis, après l'égalisation portugaise, Rodrigo Bentancur a mené un contre, Luis Suarez a laissé filer le ballon et Cavani, ouvrant bien son pied, a trouvé le petit filet opposé (62e) pour son 3e but dans ce Mondial. Aussitôt après ces deux coups de poignard, l'Uruguay a resserré ses lignes, repoussé un à un les ballons aériens et montré un engagement de tous les instants qui a valu à Suarez, haletant dans la touffeur de Sotchi, de reprendre plusieurs fois son souffle les mains sur les genoux.

De quoi décourager petit à petit les Portugais, maîtres du ballon sans en faire grand-chose et pas très inspirés sur leurs tentatives lointaines (52e, 70e). Ronaldo a bien tenté une frappe plein axe (6e), un tir contré (13e) mais il ne parvenait pas à trouver une bonne position. Et sur un coup franc frappé à peu près au même endroit que celui inscrit contre l'Espagne, «CR7» a tiré dans le mur (32e).

Fin de match frustrante

D'ailleurs, statistique rare, l'attaquant vedette du Real Madrid n'a touché aucun ballon dans la surface adverse en première période! Son premier, intervenu à la 53e pour obtenir un corner, a amené l'égalisation. Cette fois, Ronaldo a fait diversion puisque Gimenez et Godin étaient trop occupés à son marquage pour voir surgir dans leur dos Pepe, buteur d'une tête puissante (55e).

Mais cela n'a pas suffi et dans une fin de match frustrante pour lui, Ronaldo a écopé d'un carton jaune pour protestation qui l'aurait de toute façon privé d'un éventuel quart. Au final, le plus beau geste du quintuple Ballon d'Or, dans cette soirée douloureuse, aura été de raccompagner vers le bord du terrain Cavani qui boitait, pour entretenir la chance proverbiale des Bleus de Deschamps.

Demi-finaliste en 2006, huitième de finaliste en 2010 et éliminé au premier tour en 2014, Ronaldo sort encore précocement d'un Mondial. Et à 33 ans, difficile de l'imaginer être sacré dans quatre ans au Qatar, même si l'insatiable Portugais assure vouloir jouer jusqu'à 40 ans. Samedi soir, en dépit de tout, Cristiano Ronaldo faisait son âge.

A Sotchi (Fisht Stadium): Uruguay bat le Portugal 2 à 1 (1-0)

Spectateurs: 44'873. Arbitre: C. Ramos (MEX). Buts: Uruguay: Cavani (7e, 62e). Portugal: Pepe (55e). Avertissement: Portugal: Cristiano Ronaldo (93e).

Uruguay: Muslera - Gimenez, Godin (cap), Caceres, Laxalt - Nandez (C. Sanchez 81e), Torreira, Vecino, Bentancur (C. Rodriguez 63e) - Suarez, Cavani (Stuani 74e). Sélectionneur: Oscar Tabarez.

Portugal: Rui Patricio - Ricardo Pereira, Pepe, José Fonte, Guerreiro - B. Silva, Carvalho, Adrien Silva (Quaresma 65e), Joao Mario (M. Fernandes 85e) - Guedes (André Silva 74e), Cristiano Ronaldo (cap). Sélectionneur: Fernando Santos. (jsa/afp/nxp)