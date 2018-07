Après s'être moqué se la coupe de cheveux en début de Mondial, Eric Cantona en a remis une couche sur Twitter. Dans une petite vidéo, l'ancien génial joueur français fait cette fois-ci référence au jeu d'acteur de Neymar, le comparant à une valise jaune qui tourne sur elle-même et lui prodiguant un précieux conseil technique.

«Neymar, tu es un grand joueur... et un grand acteur. Mais attention aux erreurs de logique. Si on te touche à l'épaule droite, tu ne peux pas hurler de douleur en te tenant la joue gauche!», clame-t-il. Dans son style, Cantona est aussi un grand acteur.

Eric Cantona compares Neymar to a yellow luggage bag… and has some acting advice for the Brazilian ????



Full show on England, Messi and 'faithful players' ? https://t.co/AR3IMavIn6 pic.twitter.com/MN4bMX9zuj