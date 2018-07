Si Manuel Kanté soutiendra la France dimanche en finale, son fils avoue hésiter. «Il ne veut même pas regarder le match, il ne sait pas pour qui il veut être», sourit son papa, qui tente de le conseiller. «Je lui dis qu’il doit de toute façon se mettre devant la télévision pour vivre ce moment historique. J’essaie de lui expliquer que, de toute façon, à la fin il aura gagné vu qu’il est un peu des deux camps!» Avec un père français et une mère croate, Liam Claude est en effet sûr de sortir vainqueur de la finale. «Il est vraiment partagé, parce qu’il est Croate, c’est sûr, mais il aime beaucoup la culture française, il parle très bien la langue. Il a encore le temps de réfléchir jusqu’à dimanche.» Sa petite sœur de 3 ans est, elle, encore un peu jeune pour tout assimiler. «Pour l’instant, on est tranquille avec elle!»

Manuel Kanté l’avoue sans problème: il a eu le coup de foudre pour la Croatie lorsque sa carrière de footballeur professionnel l’a amené dans ce pays qu’il ne connaissait pas. «J’ai tout de suite adoré la Croatie. Au point que, désormais, c’est ma maison. Dès que j’ai la pause du foot, je retourne à Zagreb», confie le défenseur central du FC Vevey Sports, né il y a bientôt trente-deux ans à Paris. Chaque fois qu’il retourne dans la capitale croate, le Franco-Malien y retrouve ses deux enfants, dont l’aîné, Liam Claude, est un fou de football.

«Il a 8 ans et on peut déjà voir qu’il a du talent. Ce qui me frappe surtout, c’est la qualité de la formation croate. C’est pour ça que les voir en finale de la Coupe du monde, ça ne m’étonne pas du tout. En Croatie, depuis tout petit, on te met un ballon dans les pieds. À l’âge de 5 ans, mon fils jouait déjà des matches de championnat! Là, trois ans après, il s’entraîne du lundi au vendredi dans une académie, avec match le samedi. Et toujours dans une logique de jeu, le ballon est constamment présent dans les exercices. Franchement, les Croates sont au point. Et je trouve que la Suisse ferait bien de s’en inspirer», explique celui qui est justement en train de passer ses diplômes d’entraîneur ici.

À chaque fois qu’il retourne voir ses enfants à Zagreb, Manuel Kanté est subjugué par les progrès de son fils. «Il acquiert constamment de nouvelles techniques, ses formateurs sont vraiment costauds. Et c’est comme ça partout, la Croatie est un vrai pays de football. Et les gens sont patriotes, ils mouillent pour le maillot national! Ce mélange entre une excellente formation et la fierté qui est la leur, ça donne ce qu’on est en train de voir à cette Coupe du monde.» En fait, Manuel Kanté n’a qu’un seul regret: ne pas être en Croatie ces jours. «Franchement, j’ai hésité un moment à demander à mon entraîneur à Vevey de me donner congé quelques jours pour aller voir la finale à Zagreb, mais je vais être sérieux, je vais rester ici», se marre le Français, impatient d’être à dimanche. (nxp)