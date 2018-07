Les entreprises belges font décidément preuve d’une grande générosité en cette période de Coupe du monde. On connaissait déjà la marque Krëfel et sa proposition de rembourser des télévisions si la Belgique parvenait à inscrire plus de quinze buts dans la compétition. C’est désormais au tour des pompes funèbres Centre Ardenne d’y aller de leur geste commercial.

Cette société a créé un cercueil aux couleurs de l’équipe nationale. Son responsable, Olivier Titeux, a indiqué via un post Facebook qu’il serait offert à la première personne qui décèdera en cas de victoire des Diables rouges face à la France, mardi, en demi-finale du Mondial. Joint par 20 Minutes, Olivier Titeux a précisé que l’offre tenait déjà pour le quart de finale contre le Brésil (2-1), mais personne ne s’était manifesté.

«Si on va en finale, ça sera aussi valable, a-t-il confié à la même source. Il fallait oser sortir ce genre d’annonce. Globalement, on a eu de bonnes réactions, à part deux ou trois personnes. C’est quand même intéressant pour les clients.»

En espérant cependant que l’objet trouve preneur le plus tard possible. (nxp)