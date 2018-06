Robbie Williams semble avoir trouvé le moyen de faire parler de lui. Invité pour faire le show avant le match d'ouverture de la Coupe du monde entre la Russie et l'Arabie saoudite, le chanteur britannique de 44 ans a adressé un doigt d'honneur explicite à la caméra pendant sa performance.

Une façon de répondre à la polémique provoquée par sa venue à cause de sa chanson «Party like a Russian?»

En tous les cas, le geste provoque déjà certains traits d'humour sur les réseaux sociaux. L'Anglais Kyle Walker n'a pas manqué l'occasion de tancer son coéquipier Dele Alli qui s'était fait l'auteur d'un doigt d'honneur à l'arbitre en septembre 2017.

So nice of Robbie to say hello to @dele_official ! pic.twitter.com/R5jWVeR73F