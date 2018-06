Les joueurs sénégalais, victorieux 2-1 de la Pologne, ne sont pas les seuls à avoir marqué les esprits mardi au Spartak Stadium de Moscou, mardi.

«Le 12ème Gaïndé», le fameux groupe de supporters des Lions de la Teranga, a pris le temps et le soin de nettoyer sa portion de tribune après la rencontre.

This is my favorite thing today - Senegal fans stayed to clean their section after celebrating their #WorldCup win against Poland pic.twitter.com/GSZSpmcH0h