Qualifiée pour les huitièmes de finale après deux matches, la France «a fait le job» pour ses débuts en Russie. Victorieuse péniblement de l'Australie (2-1) puis du Pérou sur la plus petite des marges (1-0), les Bleus n'ont pas franchement rassuré leurs supporters de l'autre côté du Léman, à Evian ou Thonon.

Avant le dernier match de poule contre le Danemark mardi - à suivre en direct sur votre site et votre application dès 16 heures -, on est allé demander aux pendulaires français ce qu'ils pensaient du début de Mondial de la sélection à Didier Deschamps. Et les avis étaient plutôt partagés à Ouchy, au moment de monter dans le bateau (voir notre vidéo ci-dessus). (nxp)