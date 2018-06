Jusqu’à présent, la Suisse avait fait peu de cas de l’existence même d’Oscar Ramirez, le très étonnant sélectionneur du Costa Rica. Elle va désormais pouvoir faire sa connaissance jusqu’au rendez-vous de Nijni-Novgorod qui, mercredi, doit permettre aux protégés de Vladimir Petkovic de valider leur billet - quand bien même une défaite, que personne, dans le camp helvétique, n’ose envisager, pourrait suffire si la Serbie ne dominait pas le Brésil à la même heure à Moscou.

S’il ne brille pas toujours dans l’analyse tactique de l’adversaire et le nom même de ses futurs opposants qu’il lui arrive d’oublier, Ramirez demeure un formidable client devant les médias. Mais hier, alors que ses joueurs venaient de craquer dans les arrêts de jeu contre le Brésil (défaite éliminatoire 2-0), on l’a vu tiquer, et caresser nerveusement sa moustache, lorsqu’un journaliste lui a demandé si sa tactique ultra-défensive n’avait pas fini par causer la perte des Ticos.

«Qu’aurait-on dû faire d’autre, hein?, (lui) a-t-il rétorqué. Vu leur contingent et le nôtre, on n’avait guère le choix. On n’a pas été parfaits mais enfin, on affrontait quand même la deuxième meilleure équipe du monde. Dans un Mondial, chacun fait de son mieux, en fonction des forces en présence. Et c’est ce que l’on a essayé de faire.»

Une question d'honneur

A considérer le parcours ultra-défensif du Costa Rica en Russie, on voit mal comment la Suisse pourrait se prendre les crampons dans le tapis et se retrouver pomme avec le bour. C’est peut-être précisément là, dans la contemplation de ses atouts, que pourrait venir le principal danger.

près avoir échoué avec sa tactique du hérisson, le Costa Rica va-t-il enfin s’ouvrir mercredi soir? S’il a éludé la question de fond, Oscar Ramirez a fait semblant d’être celui qui y croyait modérément. «On donnera le meilleur de nous-même et on fera tout pour gagner, a-t-il promis. Pour nous, c'est une question d'honneur.» Reste à savoir si un Costa Rica touché coulé en a encore.

Défaite suisse à Sion

Rappel instructif à méditer peut-être: lors de leur deuxième confrontation contre les représentants de San José - la Suisse avait remporté la première 2-0 à La Praille genevoise en 2006 -, les Ticos étaient venus s’imposer 1-0 à Tourbillon le 1er juin 2010, quelques jours avant le départ de la Nati pour l’Afrique du Sud. Huit ans plus tard, on veut croire que tout a changé. (nxp)