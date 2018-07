On a aimé

La ferveur des fans sud-américains

Les dizaines de milliers de «latinos» célébrant la Coupe du monde à travers tout le pays resteront pour nous les images fortes de ce tournoi. 50'000 Péruviens, autant d’Argentins, 40'000 Colombiens, à peine moins de Costa-Riciens et de Panaméens, les Uruguayens qui n’ont plus un rond et qui dorment sur la plage à Sotchi, les chants ininterrompus de Samara à Moscou… On ne sait pas par où commencer, ni où finir. Certains fans venus d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale ont hypothéqué leurs maisons, ils se cotisaient pour acheter le plus de marchandises possibles dans les supermarchés, d’autres se sont mis au chômage dans leur pays ou ont pris des risques personnels énormes, mais tous ont rallié la Russie pour deux ou trois semaines de communion. Beaucoup sont venus d’Amérique du nord, aussi. Quoi qu’il en soit, ils ont mis une ambiance énorme et les Russes sont encore ébahis de ce joyeux débarquement. Les locaux s’en rappelleront longtemps.

L’organisation

Pas un pas de travers. La Russie avait un sacré défi: organiser un tournoi ultra-sécuritaire sur un territoire aussi grand, en prenant en compte la menace des hooligans locaux (vite réglée) et celle du terrorisme international, qui pouvait frapper à tout moment. On a cependant compris dès le premier jour qu’un potentiel suppôt de Daesch aurait bien du mal à atteindre l’une des fan-zones, voire même l’un des stades. Rues bouclées, contrôles poussés, sécurité maximale (mais discrète et sympathique): tout était parfait. Le gouvernement russe a tout fait pour que la vie des visiteurs étrangers soit belle, avec cette «fan-id» qui donnait accès à tous les transports gratuits, ainsi qu’à d’autres avantages pour le moins surprenants. Alors qu’on voulait simplement aller aux toilettes à la gare de Saint-Pétersbourg et nous acquitter de nos 40 roubles d’entrée (60 centimes), la préposée nous a répondu par un grand sourire en voyant la carte qui pendait à notre cou: «Football, gratuit». La Russie a soigné l’accueil jusque dans les détails et on n’a pas entendu un seul commentaire négatif en 37 jours sur place.

Les trains de nuit

On l’a dit, le comité d’organisation de la Coupe du monde avait offert tous les transports en train aux supporters. Il suffisait de s’inscrire quelques jours à l’avance pour rallier n’importe quelle ville du pays, pour autant qu’un match y soit prévu évidemment. On a ainsi profité des trains entre Njni Novgorod, Moscou et Saint-Pétersbourg et il faut bien avouer que les convois nocturnes présentaient un certain charme. Départ peu avant minuit, arrivée vers 6h ou 7h du matin, le tout avec une climatisation parfaite, il y avait de quoi se réjouir. Une belle expérience humaine, tant l’atmosphère dans ces trains de nuit et dans les immenses gares russes a quelque chose de spécial.

Arpenter la Russie dans tous les sens

On n’a malheureusement pas pu voir toutes les villes-hôtes de cette Coupe du monde (gros regret de ne pas être allé à Volgograd, l’ancienne Stalingrad), mais ce voyage dans la mère-patrie a été tout de même très enrichissant. Du camp de base de la Suisse, dans la lointaine Togliatti au bord de la Volga, à la finale de Moscou, on a pu se balader dans le Caucase (Rostov), dans une cité balnéaire (Sotchi), dans une enclave (ou exclave pour les puristes) à l’ouest (Kaliningrad) et dans des villes magnifiques et riches en histoires (Saint-Pétersbourg, Nijni Novgorod, Samara). On a ainsi pu apprécier la Russie dans toute sa diversité et sa beauté, allant loin au-delà des clichés véhiculés par le monde occidental. Le voyage seul en voiture entre Samara et Nijni Novgorod, 900 kilomètres dans la Russie profonde sur des routes parfois défoncées, restera à vie dans notre mémoire, notamment cet arrêt au Tatarstan, république musulmane, où l’hospitalité locale nous a presque fait ne jamais repartir tant on était bien à boire du thé et manger des biscuits en bordure de forêt. L’occasion aussi de rappeler que la Russie est un pays multi-culturel, avec 37 langues différentes pratiquées et plus de 10 millions de Musulmans répartis sur le territoire.

L’enthousiasme des petits pays

Le but du Panama contre l’Angleterre est un moment fort de cette Coupe du monde. Même si on comprend les opposants à un élargissement à 48 (pour 2022 ou 2026), voir les petits pays s’enflammer autant pour le tournoi a quelque chose de très émouvant. Le Panama a perdu tous ses matches, mais s’est montré digne et a drainé plusieurs dizaines de milliers de supporters avec lui. La Croatie et ses 4,1 millions d’habitants sont arrivés en finale, tandis que des nations émergentes ont profité de cette Coupe du monde pour progresser. Que le football de sélections ne soit pas réservé à une élite (comme le devient de plus en plus le football de clubs) est à notre avis une excellente chose. Mais on comprend que tous ne partagent pas notre avis.

L’équipe de Suisse au début

Il ne faut pas oublier le bon début de tournoi de la Nati. Des matches de préparation réussis, un groupe qui se connaissait bien et qui vivait bien ensemble, et un bon match nul obtenu contre le Brésil, avec un état d’esprit extraordinaire. Valon Behrami a montré la voie et cette équipe de Suisse a vraiment été belle à voir contre la Seleçao et, cinq jours plus tard, la Serbie. C’est après que les choses se sont gâtées, sur et en dehors du terrain. On y reviendra un peu plus bas.

Les Anglais et Gareth Southgate

Il était assez agréable de se moquer des Anglais durant toutes ces années, il faut bien l’avouer. Les inventeurs du football se vautraient très régulièrement et le reste du monde rigolait, soit de leur jeu famélique soit des écarts de comportement de leurs pseudos-stars. Mais les «Three Lions» ont conquis les cœurs pendant ce tournoi et on doit bien l’avouer, un peu le nôtre aussi. Humbles, travailleurs, amoureux de leur maillot, Harry Maguire et ses coéquipiers nous ont enthousiasmés. Ce n’était pas toujours flamboyant dans le jeu, de loin pas même, et il ne faut pas en faire trop non plus sur cette nouvelle génération. Au fond, les Anglais ont battu la Tunisie dans le temps additionnel, le Panama, la Colombie aux tirs au but et la Suède. Pas mal, mais pas incroyable non plus. Si on va donc attendre avant d’en faire les favoris pour 2020 ou 2022, on ne va pas non plus mentir: cette équipe dégage quelque chose de sympathique, à l’image de la classe de son sélectionneur Gareth Southgate. Cet homme sait de quoi il parle en matière de déception, les ayant à peu près toutes vécues comme joueur, y compris celle de manquer un tir au but décisif. Son discours et sa méthode nous ont convaincus et on se réjouit de revoir cette jeune équipe.

L’Uruguay et son état d’esprit

Quels guerriers! Le «professeur» Oscar Tabarez est un stratège de génie, mais aussi fort soit-il, il n’a pas besoin de motiver ses troupes. Une fois que les Uruguayens revêtent le maillot de la Céleste, ils se transforment en formidables combattants qui ne tombent que les armes à la main. La «garra charrua» n’est pas un mythe, elle existe bel et bien, on l’a ressentie un soir de juillet à Sotchi lors des huitièmes de finale face au Portugal. Mais cette force collective a des limites, malgré l’art de la défense de Diego Godin et José Gimenez. Face à une équipe supérieure comme la France, ça n’a logiquement pas suffi. Qu’importe: voir jouer un Uruguayen pour son pays, c’est beau.

L’humilité française

Oui, ces deux mots peuvent cohabiter. On sourit un peu, mais c’est bien l’impression que nous a laissé cette équipe de France formidable d’efficacité: celle d’une formation solidaire qui a su mettre les egos de côté. Paul Pogba a abandonné les coupes de cheveux excentriques l’espace d’un mois et a défendu comme jamais, Antoine Griezmann et Olivier Giroud se sont sacrifiés sans compter pour défendre et même Kylian Mbappé a bouclé son côté. Après la comédie pitresque d’Adrien Rabiot, plus aucun état d’âme n’a été enregistré du côté français. Au contraire, les remplaçants ont accepté leur rôle à l’image d’Adil Rami, Florian Thauvin, Presnel Kimpembe, Steve Mandanda ou Benjamin Mendy, qui ont tous apporté leur contribution à la vie du groupe. Loin de se montrer arrogants ou méprisants, les Français ont dégagé une belle image: celle du travail et de la sueur. Ils ont mérité leur victoire finale même s’ils ont été (très) loin d’être enthousiasmants dans le jeu.

Les chachliks

Des brochettes de viande qui coûtent entre 1 et 5 franc (s) et que l’on trouve partout en Russie. C’est tout. Rien que pour elles, on ne veut pas rentrer.

On a moins aimé

Les trains de nuit et les canapés

On l’a dit, les trains de nuit, c’est sympa. Mais on se réjouit quand même de retrouver un vrai lit, parce que durant ces 37 jours en Russie, on aura quand même globalement passé plus de temps à dormir dans des wagons-couchettes, dans des parcs publics au bord de l’eau, sur des canapés en cuir collant ou même sur des moquettes dans un hôtel (oui, vraiment) que dans des vrais bons lits. On déteste le mot de «confort» parce qu’on était là pour bosser, mais quand même, on avoue qu’on se réjouit de retrouver un lit et un oreiller après être allé manger une fondue au Suchet.

Le nombre trop réduit de fans européens

Si les supporters latino-américains étaient aussi nombreux, la déception était de mise côté européen. Où étaient les Français, les Suisses, les Allemands, les Espagnols, les Suédois et les Portugais, entre autres? A la maison ou dans les fan-zones de leur pays… Le pouvoir d’achat n’est évidemment pas une excuse, mais la vérité est sans doute que les ressortissants de ces pays-là ont été refroidis par l’image négative que dégageait la Russie avant ce tournoi. On avait évidemment parlé avec beaucoup de Suisses avant de partir et on était surpris de constater à quel point la Russie les rebutait. Ceux qui sont venus ont adoré le séjour et leur perception de la Russie a changé. Pour les autres, tant pis…

L’équipe de Suisse à la fin

Si le tournoi avait bien commencé pour la Nati, il s’est plutôt mal terminé. Sur le terrain d’abord avec ce 2-2 face au Costa Rica et surtout cette élimination mortifiante, sans émotions, contre la Suède. Triste. On aurait aimé comprendre ce qui s’était passé dans ce match, mais Vladimir Petkovic a soigneusement évité de venir se présenter face à la presse pour donner des explications. S’en sont suivis le regrettable épisode des propos d’Alex Miescher et le silence de la Fédération, le tout venant envelopper un certain désamour du peuple suisse pour son équipe. Bref, une fin de tournoi ratée dans tous les aspects. Le rebond en automne sera très important. Vladimir Petkovic n’aura sans doute pas d’autre choix que d’ouvrir son groupe, tandis que l’ASF devra repenser sa stratégie de communication pour aller reconquérir un public déçu.

Le kvas

Il se trouve partout en Russie, dans la rue ou dans les magasins. En gros, c’est de l’alcool de pain, pas fort du tout (2 degrés) et que les Russes adorent. On a essayé. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’on n’en gardera pas un souvenir ému, contrairement au reste de notre séjour. (nxp)