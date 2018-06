Un groupe de supporters iraniens munis de vuvuzelas a perturbé le repos de l'équipe du Portugal à la veille de son match contre l'Iran au Mondial 2018 (ce lundi soir à 20h), obligeant Cristiano Ronaldo à leur demander d'arrêter leur chahut, rapportaient lundi les médias portugais.

Dans une vidéo amateur reprise sur le site de la télévision portugaise SIC, on aperçoit la silhouette du capitaine de l'équipe du Portugal gesticulant à une fenêtre de son hôtel à Saransk, en Russie, signifiant aux supporters iraniens qu'il avait besoin de dormir en plaçant ses deux mains contre sa joue.

D'après la Radio Renascença, son intervention n'a pas eu d'effet durable car le bruit a repris quelques minutes après, poussant la Fédération portugaise de football (FPF) à demander un renforcement du dispositif policier déployé aux abords de l'hôtel, qui a fini par rétablir le calme vers minuit et demi (heure locale).

Interrogée par l'AFP, la FPF n'a pas souhaité faire de commentaire, mais un proche de l'équipe portugaise a considéré que «les images parlaient d'elles-mêmes».

Dans une autre vidéo diffusée par la télévision SIC, on voit un groupe de supporters entonner des chants dans la rue en face de l'hôtel de la Seleçao.

#RussiaWorldCup2018 #GMAinRussia2018 #GMADigital @KbHappyFM @TKarikari @djadvicer10 @mac_okocha @MbBuabeng @zaphnathbaba @KwabenaAp



Iran fans keep Cristiano Ronaldo awake at the hotel where Portugal's national team is based ahead of their tonight's must-win encounter. pic.twitter.com/FCH7UB3diJ