Dimanche matin, 4h. Il fait encore 15 degrés à Sotchi et des chants à la gloire de l'Uruguay se font entendre sur les paillottes du bord de la mer noire. Les chaises longues de la plage ne sont pas verrouillées et tout un chacun peut se reposer un moment... ou toute la nuit, à l'image de plusieurs dizaines de supporters uruguayens, exténués mais heureux de la qualification de leur équipe pour les quarts de finale.

Un peu plus tôt, dans le Stade Olympique Ficht, les quelques 10'000 «hinchas» (fans) de la Céleste ont crié leur joie et leur amour à une équipe qu'ils adorent. «Ils nous ont rendu fiers. La rage avec laquelle ils ont joué, c'était exactement ce qu'on leur demandait. De notre côté, on a fait le boulot depuis l'hymne, on a essayé de transmettre notre énergie», explique José, un mojito à la main. Les échoppes de la plage de Sotchi tournent en effet vingt-quatre heures sur vingt-quatre après les matches. Dans la nuit de samedi à dimanche, elles ont fait du chiffre grâce aux Uruguayens assoiffés et clients (très) réguliers. entre deux performances vocales Car plusieurs dizaines de supporters sud-américains avaient «prévu» de passer la nuit sur la plage, n'ayant de toute façon pas d'autre endroit où dormir.

«J'ai fait un sacrifice, ma femme aussi»

«En fait, je suis venu avec un voyage organisé», explique José. Le voyage lui a coûté 10'000 dollars et comprenait les trois matches de groupe à Ekaterinbourg, Rostov-sur-le-Don et Samara, ainsi que le vol aller en direction d'un éventuel huitième de finale. «Mais là, si je veux continuer avec l'agence, je vais devoir payer plus et je crois que je ne peux pas», continue le quarantenaire. Au Brésil, en 2014, il était venu avec femme et enfants, mais là, impossible. «J'ai fait un sacrifice, ma femme aussi. Elle connaît ma passion pour l'équipe nationale».

Depuis aujourd'hui, donc, José et plusieurs de ses copains sont «sans domicile fixe». Va-t-il rentrer en Uruguay? Pas sûr. «Il faut que je regarde si j'arrive trouver un vol pour Nijni Novgorod. J'ai encore un peu d'argent, mais il faut que je fasse attention quand même. Sinon, ce sera Moscou et retour en Uruguay...» Il faudra bien penser à trouver un hébergement aussi, car les nuits à Nijni Novgorod, ville-hôte du quart de finale face à la France, ne s'annoncent pas aussi chaudes que celles de Sotchi... en tout cas du point de vue de la température! (nxp)