Les critiques concernant le style de jeu de son équipe sont parvenues jusqu’aux oreilles de Didier Deschamps. Et elles l’ont même fait sourire. «Si la France est un beau champion? On est champions du monde, voilà. C’est ma réponse», a-t-il lâché avec son éternel petit sourire en coin après avoir été aspergé de bière et de champagne par ses joueurs.

«Si on a été sacrés champions, c’est qu’on a fait des choses mieux que les autres, non? J’avais un groupe très très jeune. Quatorze de mes joueurs découvraient la Coupe du monde. On a des imperfections, on n’a pas tout fait juste. Mais on a montré des qualités mentales et psychologiques», a souligné le sélectionneur des Bleus.

«Ne jamais rien lâcher»

Le Bayonnais de 49 ans a également insisté sur la notion de groupe, très importante à ses yeux. «Le plus important, c’était la liste des vingt-trois. A ce moment-là, on a choisi des joueurs de talent, mais aussi des hommes qui étaient prêts à vivre plusieurs semaines ensemble.» Adrien Rabiot, entre autres, aura apprécié le message.

«Ce que j’ai demandé aux gars, ce que je leur ai répété jour après jour, c’est de ne rien lâcher. Jamais. Le jeu, c’est une chose, mais les équipes qui avaient la plus grande maîtrise, ça n’a pas suffi pour elles. Nous, on n’a pas toujours eu la maîtrise, c’est vrai. En première période, ce soir, on ne l’avait même pas du tout. Mais au final, on a la Coupe.» Retour du sourire en coin.

Au fait, qu’a-t-il dit à ses joueurs dans l’intimité du vestiaire après la victoire? «Je leur ai dit deux choses. La première, c’est qu’ils sont désormais liés par quelque chose de très fort. Quoi qu’il se passe dans la carrière de ces vingt-trois garçons, quelle que soit leur trajectoire à chacun, ils auront cette aventure en commun. La deuxième chose, c’est que leur vie va changer désormais. Enfin, pas leur vie personnelle. Mais professionnellement, il n’y a rien de plus fort que de gagner la Coupe du monde. J’ai du respect pour tous ceux qui ont remporté la Ligue des Champions. Mais il n’y a rien au dessus de la Coupe du monde.»

L'égal de Zagallo et Beckenbauer

Avec ce succès, voilà Didier Deschamps propulsé parmi les légendes du jeu au côté de Mario Zagallo et de Franz Beckenbauer, qui étaient jusqu’à ce 15 juillet 2018 les deux seuls êtres humains à avoir gagné la Coupe du monde en tant que joueur et en tant que sélectionneur.

«C’étaient de meilleurs techniciens que moi. Comme joueurs, attention! Ils étaient beaux à voir jouer, très élégants. Moi peut-être un peu moins. Mais comme entraîneur, je suis leur égal vu que j’ai gagné la même chose qu’eux», s’est amusé le Français. (nxp)