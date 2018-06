Attaquant de génie, Diego Armando Maradona a illuminé de sa classe le football mondial. Rien à redire - sinon des compliments - sur ses qualités de joueur, d'artiste du ballon rond. Côté comportement, par contre, «El Pibe de Oro» se distingue régulièrement par ses frasques.

Et ça a encore été le cas mardi soir dans le cadre du match décisif entre «son» Argentine et le Nigeria. Et plutôt trois fois qu'une! Invité dans la tribune officielle, Maradona a d'abord été en transe lorsque Lionel Messi a ouvert la marque à la 14e minute. Une attitude d'extra-terrestre... Il s'est ensuite assoupi, carrément, et aux yeux du monde entier, alors que l'intensité était retombée sur le pré peu avant la pause.

Maradona was already on brink of an overdose and that Messi goal just sent him over edge pic.twitter.com/uMNXs4CtMr — andy (@PandyMarsh) 26 juin 2018

That moment when everybody calls you a legend and you are high sleeping in the stands when your country is playing. ????#Maradona #NIGARG pic.twitter.com/zOCggddMdl — Prashidda Madridista (@prashidda4) 26 juin 2018

Pire: lorsque Marcos Rojo a inscrit le but victorieux pour l'Argentine, en toute fin de partie, il a parachevé son «oeuvre» en se fendant d'un double doigt d'honneur à l'encontre des Nigérians. Franchement...

E a transmissão oficial pegou o Maradona comemorando o 2º gol da Argentina pic.twitter.com/GjVoNkOjXu — BuzzFeedNewsBR (@BuzzFeedNewsBR) 26 juin 2018

(nxp)