Fantastique durant tout le tournoi, Eden Hazard a encore une fois reçu le trophée d'homme du match lors de la petite finale (2-0 face à l'Angleterre). Et pourquoi pas celui de meilleur joueur de la Coupe du monde? Réponse dimanche.

Eden Hazard, quel est votre sentiment après cette petite finale?

Un sentiment exceptionnel. On a tous réalisé quelque chose de magnifique durant ce mois. La déception de perdre la demi-finale est passée, il ne reste que le bon maintenant.

Vraiment?

Oui. On peut être contents et fiers de ce que l'on a fait, sur le terrain et en dehors. On a rendu les gens heureux en Belgique et on se réjouit de la réception à Bruxelles dimanche. La fête va être belle. La Coupe du monde était presque parfaite.

Presque...

C'est sûr que jouer la petite finale, c'est moins intéressant que de jouer la grande. Mais dans deux ans, il y a l'Euro. Dans quatre ans, il y la Coupe du monde. On va revenir.

Estimez-vous mériter le trophée de meilleur joueur du tournoi?

Je me la raconterais si je disais que je le mériterais, mais vu mes performances… on peut dire que je le mériterais (rires)!

Est-il important pour vous?

Vous me connaissez, vous savez la réponse que je vais apporter. Ce trophée n'est pas important pour moi. Si j’en suis là aujourd’hui, c’est parce que le groupe me permet d’évoluer à ce niveau-là. Je n'ai jamais été quelqu’un qui jouait pour les trophées individuels et vous le savez très bien. Si je le gagne, je serais content. SI je ne le gagne pas, je serais content de la Coupe du monde sur le plan collectif, ce qui est la priorité absolue.

Allez-vous regarder la finale dimanche?

Ca va dépendre de mes enfants. S’ils ont envie, je regarderai, sinon non. Allez, je vais jeter un œil en tant que supporter de foot. (nxp)