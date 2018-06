Après l'entrée en matière ratée de l'Allemagne face au Mexique (défaite 0-1), les critiques ont plu sur les joueurs de Mannschaft.

Dans une interview accordée à Sport Bild, le gardien et capitaine allemand Manuel Neuer a répondu à ces critiques. À la question: «Pensez-vous que les Allemands se rendent souvent la vie difficile?», Neuer a répondu: «Oui, c'est ce que je pense. C'est quelque chose qui est ancré dans la mentalité allemande. On se cherche toujours des problèmes et des aspects négatifs. Qu'on soit avant des Jeux olympiques ou un tournoi comme le Mondial, c'est égal: les Allemands cherchent toujours la petit bête (ndlr: das Haar in der Suppe).»

Il étaie ses dires: «J'ai vécu ça tant de fois par le passé. C'était le cas avant le Mondial en Afrique du Sud (2010) comme avant celui au Brésil (2014). Et c'est le cas année après année au Bayern, quand on part à notre camp d'entraînement au Qatar. On recherche toujours les mêmes thématiques et on nous demande chaque fois de nous exprimer à leur sujet.»

N'empêche qu'en la circonstances, ce sont bien les footballeurs allemands qui se sont ratés dimanche. Et les joueurs de Joachim Löw n'auront - déjà - plus droit à l'erreur, samedi contre la Suède. (nxp)