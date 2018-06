Josef Wyer, Werner Zimmermann et Beat Studer sont partis de Küssnacht am Rigi le samedi 9 juin pour une première étape qui les a menés au Lac de Constance à bord d'un engin vieux de... 54 ans . La douzième et dernière étape, ce jeudi 21 juin, a été tracée depuis Elblag en Pologne pour s'achever devant le stade de Kaliningrad.

Le trio s'est accordé un jour de repos à Berlin au cours de ce périple de plus de 1800 km marqué par une intervention policière en Pologne en raison d'un - court - passage sur une mauvaise voie. Ce voyage improbable leur a permis aussi de recueillir de l'argent qui reviendra à la Fondation «C'est formidable» de l'ancien Président de la Confédération Adolf Ogi. (nxp)