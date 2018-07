Ancien entraîneur emblématique de l'AJ Auxerre, Guy Roux (79 ans) n'a jamais eu la langue dans sa poche. Il en a apporté une nouvelle preuve samedi soir, dans les studios d'Europe 1, où il a dégommé les joueurs français tous azimuts.

Invité en tant que consultant de l'émission «Bons baisers du Mondial», il a été catégorique lorsqu'il s'est agi de déterminer qui, de la France ou de la Belgique, était le favori de la demi-finale de mardi. «Les Belges, bien sûr, a-t-il affirmé. Ils ont deux joueurs exceptionnels et nous on n’en a pas. On n'en a même pas un!» Bing, premier taquet!

Il a ajouté, faisant référence à l'une des grandes satisfactions françaises du tournoi: «Kylian Mbappé est au niveau d'Eden Hazard il y a cinq ans. C’est-à-dire excellent, mais moins bon qu’aujourd’hui.» Bing, deuxième taquet!

Il a conclu en se payant la star des Tricolores: «Quand on compare Hazard à nos joueurs offensifs, il n’y en a pas un qui sait dribbler comme lui. Griezmann, j’attends encore ses premiers dribbles dans cette Coupe du monde.» Bing, troisième taquet!

On doute que Guy Roux soit l'invité des Bleus, si ces derniers devaient remporter la Coupe du monde à Moscou.

