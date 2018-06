À défaut d'avoir pu assister au match Angleterre-Panama dimanche (6-1), Douglas Moreton peut enorgueillir du titre honorifique de fan «le plus malchanceux» de la Coupe du monde ou plutôt celui de supporter «le plus tête en l'air».

Comme le raconte un journaliste d'ITV News sur Twitter, Douglas Moreton avait économisé pendant des mois pour s'offrir un billet pour le Mondial et le voyage jusqu'à Nijni Novgorod en Russie. Une fois sur place, il s'est rendu compte qu'il avait oublié le précieux sésame dans le tiroir de sa maison...

This is Douglas. He was at our hotel in Volgograd. We’ve just bumped in to him in Nizhny Novgorod & he’s realised he’s left his match tickets in the drawer at home in Bristol. If anyone’s got a spare one let me know. #EngPan pic.twitter.com/4zDA5aNvZa