C’est la fin d’une attente longue de 28 ans. Pour la première fois depuis 1990, l’Angleterre disputera mercredi une demi-finale de Coupe du monde. Les «Trois Lions» ont vaincu la Suède (2-0) samedi après-midi dans l’antre de la Samara Arena. Élu homme du match, le gardien anglais Jordan Pickford a dégoûté les Vikings.

3 - L’Angleterre ???????????????????????????? va disputer les demi-finales de la Coupe du Monde ???? pour la 3e fois de son histoire, après 1966 (champion) & 1990 (4e). Magique.#SUEANG #CM2018 pic.twitter.com/8IDoyQf3op — OptaJean (@OptaJean) 7 juillet 2018

Après une première demi-heure vraiment quelconque – surtout après le spectacle proposé lors des deux premiers quarts de finale vendredi, c’est Harry Maguire qui a sonné le réveil anglais. Sur un corner, le grand défenseur de Leicester (1m93) sautait plus haut que les Suédois pour battre Olsen d’une tête puissante (30e). La folie s’emparait de la fan zone à Londres.

Les hommes de Gareth Southgate rataient le break avant la pause. Seul face au gardien suédois, Raheem Sterling perdait son duel (44e). Au retour des vestiaires, Jordan Pickford débutait son récital sur sa ligne pour sortir une tête de Berg qui prenait le chemin des filets (47e). Quelques minutes plus tard, Dele Alli, complètement perdu en première période, devenait le deuxième plus jeune joueur anglais - derrière Michael Owen - à marquer en Coupe du monde sur un service palace de Lingard (59e).

Souvent critiquée pour la qualité de ses gardiens, l’Angleterre en tient assurément un tout grand. Sur une reprise de Victor Claesson dans la surface, Jordan Pickford écœurait un peu plus les Suèdois (62e) d’une nouvelle parade. Dix minutes plus tard, il récidivait en s’envolant sur une volée de Berg - 15 tirs et aucun but dans ce Mondial - qui partait sous sa latte. Les supporters pouvaient entonner «God Save the Queen».

YES!!!! Get in!!! ?????? Keep pushing boys, let’s make this an unforgettable day for English sport! @england #worldcup2018 pic.twitter.com/FQlC4Yt4se — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 7 juillet 2018

(nxp)