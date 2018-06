Battus par la France (2-1) lors du premier match, les Socceroos n'avaient pas le droit d'être attentistes s'ils voulaient conserver une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale. Dominés au cours de la première mi-temps et rapidement menés 1-0 sur un très joli but de la star Christian Eriksen, les joueurs de Bert van Marwijk ont été plus entreprenants dans les 45 dernières minutes. Sans succès.

Les Scandinaves peuvent de leur côté s'en vouloir de n'avoir pas su capitaliser sur leur temps forts en première période. Il y eut notamment ce coup de tête de Jorgensen à la 24e qui avait le poids du 2-0. Laissé libre de tout marquage, l'attaquant de Feyenoord a manqué de précision dans l'orientation de son essai.

Peu enthousiasmant dans le jeu, les Socceroos ont pourtant bénéficié d'un penalty à la 38e après une faute de main dans les seize mètres de Yussuf Poulsen. Au duel avec un Australien, l'attaquant de Leipzig a freiné la trajectoire du ballon avec la main. Après un petit passage par la VAR, l'arbitre a dicté la sanction suprême. Mile Jedinak s'est chargé de transformer le penalty pour son deuxième but du Mondial. Pour l'anecdote, le capitaine a signé les les trois derniers buts australiens en Coupe du monde, tous sur des penalty.

Cette réussite, le onzième penalty en 21 matches durant cette Coupe du monde, a également mis fin à l'invincibilité du gardien Kasper Schmeichel avec le Danemark. Une invincibilité qui tenait depuis 571 minutes.

Malgré plusieurs tentatives relativement désordonnées de part et d'autre, les deux formations ont semblé fatiguées en fin de partie. Ce résultat fait les affaires de la France, qui affronte le Pérou à 17h. L'Australie passe à un point et le Danemark à 4. (ATS/nxp)