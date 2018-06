La partie a été utile pour se rappeler deux vérités. La première, il faut être deux pour réaliser un grand match, comme cela avait été le cas vendredi entre l'Espagne et le Portugal (3-3). La seconde, la Roja a souvent, durant la dernière décennie, donné une impression de facilité. Mais tant qu'elle avait la bonne idée au bon moment. Ce qui n'a presque jamais été le cas contre des Iraniens tout sauf surprenants et exactement comme on les attendait à Kazan. Il a même fallu un coup du sort pour que les Espagnols prennent enfin l'avantage, à la 54e: un dégagement de Ramin Rezaeian sur Diego Costa, buteur (involontaire) pour la troisième fois du tournoi. L'impensable avait failli se produire une minute plus tôt, sur une reprise de Karim Ansarifard qui a terminé dans le petit filet de De Gea...

À 1-0, la messe aurait dû être dite. Mais cette Espagne, si lumineuse contre le Portugal, a alors commencé à être bousculée, concédant même quelques occasions aux Iraniens. Lesquels ont bien cru avoir égalisé à la 61e par un Saeid Ezatolahi signalé hors-jeu (confirmation par la vidéo). Lesquels, encore, ont eu une belle opportunité sur une tête de Mehdi Taremi juste au-dessus. Comme quoi, les Perses savent proposer autre chose qu'une défense ultra-regroupée.

La Roja jouera sa qualification contre le Maroc, lundi. Si les Lions de l'Atlas sont d'ores et déjà éliminés, personne n'est encore qualifié dans ce groupe B. L'Iran, aussi incroyable que cela puisse paraître, peut encore se hisser en huitièmes de finale en s'imposant contre le Portugal, voire même en faisant match nul. (ATS/nxp)