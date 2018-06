L'Uruguay a rejoint la Russie en tête du classement du groupe A après sa victoire 1-0 contre l'Arabie Saoudite. Les Sud-Américains sont donc également qualifiés pour les huitièmes de finale.

Pour la manière, on repassera. Les joueurs de l'entraîneur Oscar Tabarez ne se sont jamais vraiment départis de leur habituelle prudence. Après avoir battu le Maroc 1-0, les Uruguayens n'ont pas convaincu pleinement non plus au cours de leur deuxième match. Il est difficile de donner une valeur réelle à cette formation qui devra sans doute en découdre face à l'Espagne ou au Portugal en huitièmes de finale.

Un de ses buteurs, Luis Suarez a au moins eu le bonheur de trouver le chemin des filets face à des Saoudiens, qui ont vainement tenté leur chance par quelques passes longues. Mais leur gardien Mohammed Al-Owais, qui n'avait pas disputé le premier match, s'est fait l'auteur d'une belle boulette sur un corner. Le portier saoudien est sorti trop court et le ballon est retombé sur le pied gauche de Suarez qui avait réussi à se débarrasser du marquage musclé des défenseurs arabes (23e). Il a inscrit son 52e but à l'occasion de sa 100e sélection.

Les supporters uruguayens ont vainement attendu des coups d'éclat de l'autre pointure de l'attaque, Edilson Cavani. Mais l'avant-centre du PSG a fait l'objet d'une couverture particulièrement musclée de l'arrière-garde saoudienne. Il n'a jamais vraiment pu se retrouver en position favorable pour marquer si ce n'est sur une action en solitaire à la 86e minute.

La Russie et l'Uruguay se livreront un match au sommet pour la première place du groupe A le lundi 25 juin à Samara. Les Saoudiens disputeront, eux, un match «pour beurre» contre l'Egypte. Ils n'auront disputé qu'un seul huitième de finale de Coupe du monde en 1998 aux Etats-Unis lors de leur première participation.