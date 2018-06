La Fifa a pris la défense de l'arbitre du match Portugal-Maroc (1-0), l'Américain Mark Geiger. L'arbitre américain avait été accusé par le joueur marocain Nordin Amrabat d'avoir demandé le maillot de Cristiano Ronaldo à la mi-temps. Le joueur marocain avait expliqué que c'est ce que le défenseur portugais Pepe lui avait glissé à l'oreille. «Il (ndlr: l'arbitre) était vraiment impressionné par Ronaldo», s'était emporté l'international marocain au micro d'une radio néerlandaise quelques instants après la défaite contre le Portugal. «Et j'ai entendu de la part de Pepe qu'il lui a demandé son maillot en première période. Mais de qui se moque-t-on? Nous sommes à la Coupe du monde, et non pas au cirque...»

La FIFA réagit

«Monsieur Geiger réfute avec force les récits circulant dans les médias au sujet de quelque demande de maillot que ce soit», a communiqué la Fifa. «Les arbitres Fifa reçoivent des instructions claires sur leur comportement et leurs contacts avec les équipes à la Coupe du monde, et nous pouvons confirmer que M. Geiger a agi de manière professionnelle et exemplaire»

(nxp)