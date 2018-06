Employé aux TPG à Genève, Joseph Foti (38 ans), originaire de Calabre, est mordu de foot, comme tout Italien qui se respecte. Depuis 20 ans, il est d’ailleurs entraîneur au CS Italien. Les moments forts vécus grâce à la Squadra azzurra lors des Mondiaux, il pourrait vous en raconter des dizaines. «J’ai encore la larme à l’œil en repensant à la demi-finale gagnée contre l’Allemagne, chez elle à Dortmund, en 2006.» Seulement voilà cet été, c’est la première fois que Joseph doit vivre un Mondial sans son équipe fétiche. Et, à l’image de toute l’Italie, il ne peut pas cacher une immense tristesse mêlée de frustration. «Cette passion est tellement ancrée en nous. Avant le Mondial, j’avais dit à des amis, sur le ton de la plaisanterie, que j’aurais envie de pleurer pendant un mois. Et là, ça m’arrive, vraiment.»

Ce qui était inimaginable est donc arrivé. Pour la première fois depuis 1958, l’Italie n’est pas présente au Mondial. L’Italie quatre fois championne du monde, l’Italie pilier du football et de son histoire, son calcio, ses tifosis ivres de joie les soirs de victoire. Mais là rien, le vide, silence. Chez nous, Suisses, Portugais, Français, Espagnols font la fiesta devant les écrans géants. Mais pas les Italiens, trahis par leur équipe, seuls au monde, amoureux éconduits.

Chacun reste chez soi

Jeune entraîneur à Azzurri Lausanne, Lorenzo Delli-Gatti (24 ans) regarde le Mondial, mais le cœur n’y est pas. «Un Mondial sans l’Italie, ce n’est pas vraiment un Mondial. Même mes amis suisses le reconnaissent», glisse-t-il, avec une émotion non feinte dans la voix. «Là, vous remuez le couteau dans la plaie», nous glisse spontanément au téléphone Vincenzo Rossetti (41 ans), président du Juventus Club Lausanne. «Ça fait bizarre même si l’Italie, au fond, n’a que ce qu’elle mérite. Il y a un manque, de la frustration. Personnellement, ça me fait surtout mal pour mon fils de 10 ans qui a bouclé son album Panini. Car, sans l’Italie, pour lui aussi, c’est comme s’il y manquait une page.»

Président d’Audax Neuchâtel, Mario Torelli (57 ans) exprime le même désarroi. «Les matches, je les regarde, mais toujours avec la même arrière-pensée, en me demandant ce que ferait l’Italie si elle était là. D’habitude, à Neuchâtel, on se retrouvait entre Italiens, après les victoires, à la Famiglia Lecce, rue de l’Écluse, le lieu de rendez-vous traditionnel des immigrés de notre pays. Mais cette année, chacun reste chez soi.» Patron d’un restaurant italien bien connu à Lausanne, Mario Palasciano (61 ans) préfère répondre par l’humour. «Le seul avantage, c’est que je souffre moins, car quand la Squadra joue, on frôle la crise cardiaque en Italie.»

Quand en 1982 la Squadra, exploit mythique parmi d’autres, avait battu l’Allemagne en finale, Mario Palasciano se trouvait en vacances dans un camping près de Brindisi avec son frère. Il avait 25 ans, il s’en souvient comme si c’était hier. «C’était énorme. Peu avant, il y a avait eu le scandale du Totonero, Paolo Rossi ne devait pas jouer, on était tout sauf favori. Et puis le miracle s’était produit.» La Squadra azzurra a apporté tellement de bonheur aux tifosis. «En 2006, pour la finale, j’étais à la maison avec mes parents, on pleurait tous», raconte le jeune Lorenzo Delli-Gatti.

Sarcasmes de l’entourage

Aujourd’hui, en guise de fête, ils doivent s’accommoder des sarcasmes des amis et collègues, qui, eux, font partie des heureux élus. «C’est du genre: «À propos, vous jouez contre qui le prochain match?» Ou encore: «Au moins, vous aurez le temps de livrer les pizzas», mais on s’y fait», sourit Joseph Fotti, l’employé des TGV. À leur équipe, les tifosis ne pardonneront jamais. «Le barrage contre la Suède, ce n’était quand même pas une montagne, mais ils n’ont pas été foutus de leur planter un goal», fulmine Vincenzo Rossetti. Les supporters italiens ne sont pourtant pas dupes. Ils savent que cette élimination n’est que la conséquence logique du déclin du calcio. «On n’a plus de Baggio, de Totti, de Gattuso, dans les clubs tous les postes-clés sont occupés par des étrangers», se désole Lorenzo Delli-Gatti. Et les années 1990 où le Milan AC régnait sur l’Europe ne sont plus qu’un souvenir. Depuis, le centre névralgique du football s’est déplacé vers l’Angleterre, l’Espagne. «On mettra au moins dix ans pour revenir», admet Vincenzo Rosseti, le fan de la Juve. L’Italie, privée de fête, dépitée. Fellini en ferait un chef-d’œuvre. (nxp)