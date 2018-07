La bande dessinée s'est invitée en marge de la demi-finale de Coupe du monde France - Belgique de mardi soir. La presse française dominicale a ainsi mis Tintin et Astérix à l'honneur avant le choc franco-belge.

Le Journal du Dimanche a publié en première page une planche d'«Astérix chez les Belges». On y voit le chef belge Gueuselambix et le chef gaulois Abraracourcix s'engueuler nez contre nez. «Si vous êtes les plus braves, il faudra le prouver!», défie le Belge. «C'est ce que j'allais proposer! Faisons un concours!», lui répond le Gaulois.

Le quotidien sportif L'Équipe fait référence à Hergé et à son album «Objectif Lune», 16e épisode des aventures de Tintin. Sur la une du journal, on voit le sélectionneur Didier Deschamps, son président Noël Le Graët et l'attaquant Olivier Giroud arriver à la fusée en jeep, pas franchement rassurés.

Au pied de la fusée, trois Diables Rouges les y attendent de pied ferme: Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku.

