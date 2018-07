Le rêve de la Russie a pris fin brutalement samedi soir à Sotchi. Vaincue 4 tirs au but à 3 par la Croatie, la «Sbornaja» ne verra pas le dernier carré de sa Coupe du monde. Après avoir déjà battu le Danemark aux «pénos» en 8es de finale, les Croates ont récidivé pour rejoindre les demi-finales. Comme en 1998 lors de leur épopée en France.

2 - La Croatie ???????? est devenue la 2e sélection à remporter deux séances de tirs au but lors d’une même Coupe du Monde ???? après l’Argentine en 1990 (contre la Yougoslavie et l’Italie). Nerfs.#RUSCRO #CM2018 pic.twitter.com/ppNpniLXRM — OptaJean (@OptaJean) 7 juillet 2018

Et pourtant, la Russie avait toutes les raisons d'y croire. D’abord grâce à l’une des révélations de ce Mondial 2018, Denis Cheryshev, auteur de son quatrième but de la compétition sur un petit bijou du pied gauche qui offrait l’ouverture du score aux siens (31e). Mais huit minutes plus tard, Andrej Kramaric était à la réception d’un centre de Mandzukic – sa première assist en sélection depuis plus de trois ans – pour climatiser le stade.

Fernandes, héros malheureux

En seconde période, les Russes pliaient souvent. Sans jamais rompre. Même quand le défenseur Domagoj Vida plaçait une tête entre trois paires de jambes sur corner pour redonner l’avantage aux Croates (101e), les hommes de Stanislav Chershesov ne capitulaient pas. La récompense venait de la tête de Mario Fernandes sur une offrande du revenant Alan Dzagoev, blessé lors du match d’ouverture contre l’Arabie Saoudite (115e).

Tout allait donc se jouer aux tirs au but. Igor Akinfeev, énorme face à l’Espagne dans cet exercice et Danijel Subasic – trois tirs au but danois arrêtés au tour précédent – se défiaient. Le portier russe manquait cruellement de réussite devant Modric qui marquait avec le rebond du bras puis du poteau. Derrière, Fernandes, sauveur de la nation quelques minutes plus tôt, tirait de peu à côté. Le rêve de tout un peuple venait de se briser.

She doesn't want to see Modri? sad

pic.twitter.com/VitxXDLmU4 — ? (@SEullz) 7 juillet 2018

