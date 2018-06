Les deux premiers buts ont été inscrits sur penalty. La France a obtenu le premier de l'histoire accordé grâce à la VAR et transformé par Griezmann (58e). L'attaquant de l'Atletico Madrid a été touché par Ridson alors qu'il semblait avoir perdu le ballon. Après avoir visionné les images, l'arbitre a dicté la sanction suprême.

Les «Soccerros» ont égalisé quatre minutes plus tard. Une faute de main incompréhensible d'Umtiti a permis à Jedinak de transformer un penalty indiscutable (62e).

Pogba décisif

La réussite décisive a été l'oeuvre de Pogba à la 81e, le ballon franchissant entièrement la ligne pour quelques centimètres seulement, comme l'a confirmé la technologie. Le joueur de Manchester United a été décisif à défaut de vraiment peser sur le jeu.

Paul Pogba is the first #FRA player since Michel Platini to score in consecutive #WorldCup tournaments.



A fair a bit of luck involved. pic.twitter.com/7zlB53cgJw — Squawka Football (@Squawka) 16 juin 2018

Ce but a soulagé Didier Deschamps et ses hommes, qui ont été loin de maîtriser leur sujet contre un adversaire très accrocheur et dangereux sur les balles arrêtées. Les Français devront hausser leur niveau de jeu lors de leurs prochaines échéances contre le Pérou (21 juin) et le Danemark (26 juin).

Bonne nouvelle : l'animal a bien passé la douane ! ???? pic.twitter.com/ooPnsQ6tc3 — ?'???? - L'ÉQUIPE (@lequipe) 16 juin 2018

Lloris en sauveur

Paradoxalement, l'action de but la plus nette des 45 minutes initiales a été en faveur des Australiens. Sur un coup franc excentré botté par Mooy, Lloris devait sortir le grand jeu pour éviter que le ballon, touché par Tolisso, n'entre dans le but (17e). Cette parade s'est avérée déterminante, car les Bleus, brouillons et souvent à court d'idées, auraient été encore plus en difficulté s'ils avaient dû courir après un score déficitaire.

Didier Deschamps, qui avait privilégié la jeunesse, a changé son fusil d'épaule en cours de rencontre. Les entrées de joueurs plus expérimentés, comme Giroud ou Matuidi, ont apporté un sang nouveau à son équipe.

Griezmann remplacé

Le sélectionneur a aussi lancé un signal loin d'être anodin en remplaçant Griezmann à la 70e. Le joueur de l'Atletico Madrid a d'ailleurs semblé pour le moins étonné quand son numéro s'est affiché sur le tableau. Ce qui a plutôt étonné les spectateurs, c'est de voir l'attaquant de l'Atletico Madrid être élu homme du match.

«Cela n'a pas été simple, gagner le premier match est très important même si ce n'est pas suffisant. Cela a été compliqué face à une équipe qui nous a donné du fil à retordre. Il nous a manqué des changements de rythme, peut-être un peu de jus même s'ils n'ont pas été dangereux», a commenté Deschamps.

La bonne surprise australienne

Considérés comme l'équipe la plus faible du groupe C, les Australiens ont surpris. Ils ont longtemps perturbé les manoeuvres françaises. Le gardien Ryan, le défenseur Sainsbury (qui a joué à GC au printemps) et le stratège Mooy ont été leurs meilleurs éléments. (ATS)