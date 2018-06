L'équipe de France, portée par les 19 ans de Kylian Mbappé, auteur d'un doublé et d'un penalty provoqué, s'est qualifiée pour les quarts de finale du Mondial 2018, en éliminant l'Argentine de Lionel Messi, vice-champion du monde en titre (4-3), samedi à Kazan.

Said it before, but Kylian Mbappe will be the next global football superstar.