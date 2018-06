La Suède et la Suisse, qui lutteront mardi pour une place en quart de finale de la Coupe du monde, ont toutes les deux gagné un titre majeur chez les espoirs pendant la dernière décennie.

Du côté helvétique, il s'agit bien sûr du titre de champion du monde M17 conquis au Nigeria en 2009. Dans cette génération prometteuse, seuls Granit Xhaka, Haris Seferovic et Ricardo Rodriguez sont aujourd'hui en Russie.

Deux défenseurs titulaires

Pour la Suède, le sacre est plus récent. Il se situe au niveau européen mais dans une catégorie plus relevée: les M21. En 2015, les jeunes Suédois avaient crée une belle surprise en battant le Portugal aux tirs au but en finale.

Sept joueurs titrés chez les espoirs ont été sélectionnés pour le Mondial. Mais seuls deux défenseurs se sont imposés comme des titulaires, rappelle SRF.

Ludwig Augustinsson (Werder Brême), qui a ouvert le score lors de la nette victoire contre le Mexique en phase de groupes, et Victor Lindelöf (Manchester United), malade pour le premier match contre la Corée du Sud mais très solide contre l'Allemagne et le Mexique.

Les autres champions d'Europe espoirs doivent se contenter d'un statut de remplaçant. L'attaquant d'Alaves John Guidetti n'a joué que douze minutes contre l'Allemagne. Le milieu de terrain Oscar Hiljemark (Genoa) est entré en jeu contre la Corée du Sud et le Mexique (pour un total de 29 minutes) alors que l'attaquant Isaac Thelin (Anderlecht) a systématiquement foulé la pelouse lors de trois matches (36 minutes en tout).

Filip Helander et Emil Krafth, qui évoluent tous les deux à Bologne avec Blerim Dzemaili, n'ont pas disputé - pour l'instant - la moindre minute dans cette Coupe du monde.

