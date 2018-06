Neymar a toujours le style sur le terrain: dribbles, ouvertures, appels de balle, frappes de mule ou en finesse. Mais en matière de cheveux, il faut avouer que ses choix ne font pas toujours l'unanimité.

Le Brésilien a-t-il eu peur que Cristiano Ronaldo lui vole la vedette avec son triplé contre l'Espagne? Est-il lui-même convaincu que cette coupe va le porter jusqu'à la finale? Pense-t-il déconcentrer la défense suisse en la faisant bien rigoler?

Toutes ces réponses, et un peu plus, tomberont d'ici au match face à la Suisse (20h). Car il se murmure qu'il aurait décidé de déjà adapter sa coupe. On peut le comprendre en lisant les réactions moqueuses qui fleurissent sur le web. Florilège de tweets pour faire monter la confiance dans le camp suisse.

Une véritable inspiration

«Des spaghettis sur le crâne»

Le coup de la serpillère

«De l'acier renforcé avec du béton»

La théorie de la diversion...

Ronaldo on his 2002 #WorldCup hair: "I had an injury in my leg and everybody was talking about that and forgot about the injury. I could stay more calm, relaxed and focused on my training."



Maybe Neymar has the right idea ???? pic.twitter.com/oYyBKnch7b