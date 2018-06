Un baiser sur le ballon, un geste en direction du ciel et, hop, un retournement acrobatique digne des meilleurs acrobates de cirque! La touche de la dernière chance de l'Iranien Milad Mohammadi, mercredi soir contre l'Espagne (0-1), a rapidement déclenché une vague de réactions et détournements burlesques sur les réseaux sociaux.

Milad Mohammadi aurait déjà trouvé son pendant chez les juniors. Dans la même veine!

Mohammadi et les siens avaient-ils répété leurs gestes à l'entraînement?

Iran's last throw in attempt was out of this world pic.twitter.com/KkPt2Vdwfu