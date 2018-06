Vendredi, à la veille d'un 8e de finale très attendu entre la France et l'Argentine, l'Equipe affichait Lionel Messi en Une cerné par cinq joueurs français (Pogba, Kanté, Varane, Pavard et Umtiti) avec un message clair en espagnol: No Pasara! (Il ne passera pas).

Une manière de dire que les Bleus ont trouvé l'antidote pour contrer le génie de la star de Barcelone. Jusque-là plutôt discrète dans cette Coupe du monde même si son but contre le Nigeria a eu le mérite de réveiller la sélection albiceleste.

Au lieu de monter les tours, le principal quotidien sportif argentin a répondu à l'intimidation française avec humour. «Pasara!» (Il passera) a simplement titré Olé en Une de son édition vendredi en reprenant l'image utilisé par L'Equipe.

Une guerre des mots plutôt bon enfant avant le grand duel ce samedi à 16h. Même si les joueurs de Didier Deschamps ne doivent pas oublier que la sélection argentine a dans ses rangs de nombreux autres dangers aux côtés de Lionel Messi. (nxp)