Le Danemark a refroidi le Pérou lors de la première journée du Groupe C à la Coupe du monde. Réalistes à défaut d'être brillants, les Vikings se sont imposés 1-0 face aux Incas, généreux mais maladroits.

A Saransk, l'unique but de la rencontre a été l'oeuvre de Yussuf Poulsen, qui a conclu victorieusement une contre-attaque d'un tir du gauche au premier poteau. Ce but, tombé à l'heure de jeu, a couronné la première grosse occasion danoise du match. Une réussite maximale dont les Péruviens ont été loin, très loin. Les Sud-Américains ont bénéficié de plusieurs chances de but, et notamment lorsqu'ils ont galvaudé un penalty juste avant la mi-temps. Un penalty obtenu après le recours à l'assistance vidéo, et que Christian Cueva a expédié au-dessus de la transversale.

Les autres attaquants péruviens, à commencer par Jefferson Farfan, ont aussi beaucoup gaspillé. Même la star de l'équipe, Paolo Guerrero, n'est pas parvenu à trouver la faille, à l'image de sa talonnade qui a filé juste à côté du poteau (79e).

Le manque de chance, la solidité défensive danoise et les réflexes du gardien Kasper Schmeichel expliquent en partie la stérilité des Sud-Américains. Mais c'est surtout par maladresse que la sélection de Ricardo Gareca a failli. De quoi gâcher la fête de toute la nation péruvienne, qui attendait un autre dénouement pour le grand retour de la Blanquirroja à la Coupe du monde après 36 ans d'absence.

Annoncé comme capital pour l'obtention de la 2e place du Groupe C - la 1re étant promise à la France, malgré sa prestation décevante en début d'après-midi face à l'Australie -, ce match a donc souri aux Danois. Les Scandinaves auront l'occasion de faire un pas important vers les 8es de finale jeudi, en cas de succès à Samara face à l'Australie. Le Pérou ira, lui, défier la France à Ekaterinbourg.

Pérou - Danemark 0-1 (0-0)

Saransk. 40'500 spectateurs. Arbitres: Gassama (GAM). But: 59e Poulsen 0-1. Pérou: Gallese; Advincula, Rodriguez, Ramos, Trauco; Tapia (87e Aquino), Yotun; Carrillo, Cueva, Flores (63e Guerrero); Farfan (85e Ruidiaz). Danemark: Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Christensen (81e Mathias Jörgensen), Stryger Larsen; Kvist (35e Schöne), Eriksen, Delaney; Poulsen, Jörgensen, Sisto (67e Braithwaite). Notes: 36e Kvist, blessé, quitte la pelouse sur une civière. 45e Cueva manque la transformation d'un penalty (tir au-dessus de la cage). Avertissements: 38e Tapia (faute), 87e Delaney (geste antisportif), 93e Poulsen (faute). (ats/nxp)