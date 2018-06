Sport et politique ne font rarement bon ménage. Et quand l'un peut se servir de l'autre, il ne se fait pas prier. C'est le cas d'Erika Andiola, l’ancienne secrétaire de presse du candidat malheureux à la présidence des Etats-Unis, Bernie Sanders. Surfant sur la vague populaire mexicaine qui accompagne la victoire de la Tri sur l'Allemagne dimanche (1-0), elle a habilement profité d'adresser un petit tacle bien placé à ce cher Donald Trump. Elle a en effet twitté une image du gardien Guillermo Ochoa en mur infranchissable, clin d'oeil au projet de séparation anti-immigration entre le Mexique et les Etats-Unis chère au Président américain.

(nxp)