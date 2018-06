«Après avoir traversé une année difficile et une chimiothérapie intense, j'aimerais que tout le monde sache que je suis en rémission COMPLÈTE», a publié sur Instagram le joueur de 32 ans aux 10 sélections avec les «Super Eagles»

Dans son message, accompagné d'une photo de lui avec sa fille, le gardien du club de Wolverhampton remercie sa famille et ses amis mais aussi tous ceux qui l'ont soutenu: «Le soutien que j'ai reçu de la part des Wolves (surnom de Wolverhampton), du Nigeria, du monde du football et de gens du monde entier est difficile à décrire.»

After a year of intense chemotherapy I would like to share that I am in complete REMISSION. I still have hurdles to pass to be cured,but hopefully I can move on with some normality! I would like to thank everyone for there support over the past year. Thank you?? #Grateful????????