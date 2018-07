L'air de rien, David de Gea vient de marquer l'histoire de la Coupe du monde. Un «privilège» dont le principal intéressé se serait volontiers passé... Les statistiques personnelles du gardien espagnol ne plaident en tout cas pas en sa faveur. Mais jugez plutôt!

Déjà fébrile lors des matches de préparation à ce Mondial russe, le portier ibérique - considéré par certains comme le meilleur gardien au monde - a semble-t-il été traumatisé par le «rouleau» encaissé face au Portugal (3-3) lors de l'entrée en matière de la Roja. Il n'a ensuite plus fait de «boulette», mais ne s'est jamais montré non plus décisif et impérial dans son périmètre.

En fait, le dernier rempart de Manchester United n'aura effectué qu'un seul arrêt digne de ce nom durant cette Coupe du monde, si éphémère fût-elle pour sa sélection. Lequel? Une intervention autoritaire face au Marocain Khalid Boutaïb, qui se présentait seul devant lui. Sinon, contre le Portugal comme contre l’Iran et la Russie, David de Gea n'a pas stoppé le moindre tir, courbant l'échine sur les six tentatives adverses.

Six sur sept: pas terrible comme stat! En poussant le bouchon encore plus loin (quatre pénalties sur quatre encaissés face à la Russie lors de la séance de tirs au but et un goal concédé face à l'Iran mais annulé après le visionnement de la vidéo), le «cancre» de cette Coupe du monde s'est incliné sur 11 des 12 frappes subies. Soit dans le... 91,7% des cas!

De là à prétendre que David de Gea est le pire gardien de l'histoire de cette compétition, toutes époques confondues, il n'y a qu'un pas. Que nous franchissons.

Única parada de De Gea en el mundial pic.twitter.com/NLhCVDNA7Q — Putin (@PutinZar) 1 juillet 2018

(nxp)