Le joueur allemand Julian Brandt a créé une petite polémique en Allemagne pour avoir fait un selfie avec un jeune fan, après la mortifiante défaite de la Mannschaft contre le Mexique dimanche.

«L'Allemagne rate son entrée en lice du Mondial 2018 et Brandt n'a rien de mieux à faire que de sourire devant l'objectif d'un supporter», a publié «Bild». «Les stars allemandes sont déçues et frustrées. Sauf un, qui trouve un moyen de sourire après la défaite», a poursuivi le quotidien allemand.

«J'allais rentrer dans le tunnel lorsque l'enfant m'a attrapé. À ce moment-là je n'y ai pas pensé plus que cela et je pensais à lui faire plaisir», s'est de son côté défendu Brandt.

Si le geste peut effectivement sembler déplacé, on peut cependant trouver cet acharnement un peu facile et mesquin. Premièrement parce que le jeune Brandt, remplaçant, n'a joué que quelques minutes - il est entré à la 86e -, deuxièmement parce qu'il s'est montré dangereux sur sa seule action et troisièmement parce qu'il faisait là ses premiers pas en Coupe du monde.

Au lieu de faire des reproches et mettre la pression sur un petit jeune qui n'a pas grand-chose à se reprocher, on peut donc se permettre de proposer au «Bild» de se pencher sur les vrais problèmes de leur équipe nationale. Et ils sont nombreux! Au hasard, on peut citer l'apathie chronique d'Ozil, l'incompétence du fantôme Müller, la lenteur effarante de la défense centrale. Et surtout l'incompréhensible choix du sélectionneur Löw de n'avoir pas retenu Leroy Sané dans le groupe... (nxp)