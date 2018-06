Peu de footballeurs se sont livrés comme vient de le faire Romelu Lukaku. Le joueur de Manchester United, auteur d’un doublé lors de l’entrée en lice de la Belgique dans la Coupe du monde contre le Panama (3-0), s’est confié sur son enfance, où il est question de pauvreté. Un témoignage poignant, que le média belge La Dernière Heure a intégralement traduit. Morceaux choisis ci-dessous.

«Je me souviens exactement du moment où j’ai compris que nous étions fauchés. J’avais six ans. Ma mère nous servait le même menu tous les jours: du pain et du lait. Quand tu es enfant, tu ne réfléchis pas à ce que cela signifie mais je pense que c’est tout ce que nous pouvions nous offrir. Ce jour-là, je suis revenu à la maison, je suis allé dans la cuisine et j’ai vu ma mère près du frigo avec une bouteille de lait, comme d’habitude. Mais en même temps, elle était en train de le mixer avec quelque chose d’autre. Je ne comprenais pas vraiment. Ensuite, elle m’a apporté mon repas et elle souriait, comme si tout allait bien. Mais j’ai réalisé à ce moment ce qui était en train de se passer. Elle avait mixé le lait avec de l’eau. Nous n’avions plus assez d’argent pour tenir le même menu toute la semaine. Nous étions fauchés. Pas juste pauvres, mais fauchés.

«Je suis le plus fort mentalement que tu rencontreras»

Mon père a été footballeur professionnel mais il était en fin de carrière et tout son argent avait disparu. Le premier truc qu’on nous avait enlevé, c’était le câble de la télévision. Plus de football. Plus de Match of the Day. Plus de signal.

Par la suite, je rentrais à la maison et les lumières étaient éteintes. Parfois, nous n’avions plus d’électricité pendant deux ou trois semaines.

Je voulais prendre un bain et il n’y avait plus d’eau chaude. Ma mère chauffait de l’eau dans une bouilloire et je m’aspergeais de cette eau avec une tasse.

Il y a même eu des moments durant lesquels ma mère devait «emprunter» du pain à la boulangerie dans la rue d’en bas. Les boulangers nous connaissaient bien, moi et mon petit frère, donc ils laissaient ma mère prendre une miche le lundi pour qu’elle la paie le vendredi.

Je savais que nous luttions. Mais quand ma mère a mélangé le lait avec de l’eau, j’ai compris que c’était fini. Vous comprenez ce que je veux dire ? C’était notre vie.

Je n'ai pas dit un mot. Je ne voulais pas qu'elle insiste. J’ai mangé mon déjeuner. Mais je me suis fait une promesse ce jour-là. C'était comme si quelqu'un avait fait craquer ses doigts et m'avait réveillé. Je savais exactement ce que je devais faire et ce que j'allais faire.

Dans le football, les gens adorent parler de la force mentale. Alors, je suis le plus fort mentalement que tu rencontreras.

J’ai gardé ma promesse pour moi pendant un moment. Mais parfois, je rentrais de l’école et je trouvais ma mère en train de pleurer. Donc, un jour, je lui ai dit : «Maman, ça va changer. Tu verras. Je vais jouer pour Anderlecht, et cela va arriver bientôt. Nous irons mieux. Tu ne dois plus te tracasser.»

«J'essayais de déchirer la balle»

J’ai demandé à mon père : «À partir de quel âge peut-on devenir footballeur professionnel ?»

Il a répondu : «Seize ans.»

Je lui ai dit : «OK, à seize ans alors.»

Cela devait arriver, ce n’était qu’une question de temps.

Chaque match que je jouais était une finale. Quand je jouais dans le parc, c'était une finale. Quand je jouais pendant la récréation en maternelle, c'était une finale. J’étais on ne peut plus sérieux. Quand je tirais, j’essayais de déchirer la balle. De toutes mes forces. Je ne frappais pas avec R1 (la touche qui permet d’effectuer des tirs en finesse sur FIFA, ndlr). Je n'avais pas le nouveau FIFA, je n'avais pas de Playstation. Je ne m’amusais pas.

Quand j’avais onze ans, je jouais chez les jeunes à Lierse et un parent d’une équipe adverse m’a pratiquement empêché d’aller sur le terrain. «Quel âge a cet enfant ? Où est sa carte d’identité ? D’où vient-il ?» Je suis allé chercher ma carte d’identité dans mon sac et je l’ai montrée à tous les parents. Ils l’ont inspectée et je me souviens que mon sang a chauffé. Je me disais: «Je vais encore plus tuer ton fils. J’allais déjà le tuer mais là, je vais le détruire. Tu ramèneras ton enfant en larmes à la maison.»

«Peux-tu veiller sur ma fille?»

Je voulais devenir le meilleur joueur de l’histoire de la Belgique. C’était mon objectif. Pas juste un bon joueur. Pas un excellent joueur. Le meilleur. Je jouais avec tellement de colère, à cause de beaucoup de choses… À cause des rats qui couraient dans notre appartement… Parce que je ne pouvais pas regarder la Ligue des Champions… Parce que les parents me regardaient d’une façon particulière. J’étais en mission.

Quand j’avais douze ans, j’ai marqué 76 buts en 34 matches. Je les ai tous inscrits en portant les chaussures de mon père. Une fois que nous faisions la même pointure, nous avions pris l’habitude de nous les partager.

Un jour, j’ai téléphoné à mon grand-père maternel. Il était l’une des personnes les plus importantes de ma vie. Il était au Congo, d’où sont originaires mes parents. Je lui ai dit : «Je vais très bien. J’ai marqué 76 buts et nous avons gagné le championnat. Les grandes équipes me suivent.»

D’habitude, il voulait m’entendre parler de mes matches. Mais cette fois-là, c’était étrange. Il a dit: «C’est bien, Rom. Mais peux-tu me faire une faveur ? Peux-tu veiller sur ma fille ?»

Je me souviens avoir été assez confus. Genre, «que se passe-t-il grand-père ?»

Je lui ai donc répondu : «Maman ? Oui, nous allons bien.»

Mais il a repris la parole : «Non, promets-le moi. Peux-tu me le promettre ? Veille simplement sur ma fille, OK ?»

J’ai accepté : «Oui, grand-père. Je comprends. Je te le promets.»

Cinq jours plus tard, il était mort. Et ce n’est qu’à ce moment que j’ai compris ce qu’il voulait me dire.

Cela me rend tellement triste de penser à cela parce que s’il avait encore vécu quatre ans de plus, il m’aurait vu jouer pour Anderlecht. Il aurait vu que j’avais tenu ma promesse. Il aurait vu que tout allait bien.

«J'ai raté dix années de Ligue des champions»

J’ai donc dit à ma mère que je serai pro à seize ans. Finalement, j’ai été en retard de onze jours. J'ai débuté en pro le 24 mai 2009. Finale des play-offs. Anderlecht – Standard de Liège. Cela a été le jour le plus fou de ma carrière. Nous avons perdu mais j’étais déjà au paradis. J’avais tenu la promesse faite à ma mère et mon grand-père. C’est à ce moment que j’ai su que tout allait bien se passer.

Je ne sais pas pourquoi certaines personnes en Belgique veulent que j’échoue. Quand je suis parti à Chelsea et que je ne jouais pas, je les entendais se moquer de moi. Quand j’ai été prêté à West Bromwich, je les ai entendus se moquer de moi. Ces gens n’étaient pas avec moi quand on mettait de l’eau dans mes céréales. Si tu n’étais pas avec moi quand je n’avais rien, alors tu ne peux pas me comprendre.

J’ai raté dix années de Ligue des Champions quand j’étais enfant. Nous ne pouvions pas nous l’offrir. Je me souviens qu’en 2002, quand le Real Madrid a affronté le Bayer Leverkusen, tout le monde parlait de la reprise de volée de Zidane. J’ai dû faire semblant de comprendre de quoi ils parlaient. Deux semaines plus tard, nous étions dans la salle d’informatique et un de mes amis a téléchargé la vidéo de cette volée, et j’ai enfin vu la frappe de Zidane dans la lucarne.

J’aurais vraiment aimé que mon grand-père soit présent pour voir tout cela. J’aimerais juste qu’il soit là pour voir la vie que nous avons maintenant. J’aimerais recevoir un nouveau coup de téléphone pour tout lui raconter. «Tu vois, je te l’avais dit. Ta fille va bien. Il n’y a plus de rats dans l’appartement. Nous ne dormons plus par terre. Il n’y a plus de stress. Nous allons bien. Plus personne ne veut contrôler ma carte d’identité maintenant. Ils connaissent notre nom.» (nxp)