Josip a 57 ans, il est venu de Split et il est fatigué. A torse nu, en slip, il tente de se baigner dans la Moskova, à quelques centaines de mètres de Loujniki. «C'est autant pour me réveiller que pour prendre une douche», rigole-t-il. Arrivé de Croatie vendredi, voilà deux nuits qu'il passe dans un dortoir. «C'est tout ce qui restait», glisse-t-il.

La nuit coûte 2000 roubles, soit 34 francs suisses, et les salles de bain sont prises d'assaut. Alors Josip a décidé de prendre son bain dans la rivière traversant Moscou, mais il n'a pas osé s'immerger complètement. «Elle est froide, quand même!» Josip est venu tout seul, mais il a forcément rencontré des amis à Moscou. «Je n'avais même pas besoin de demander avant. La Croatie est tellement petite, on a 4 millions d'habitants, donc c'était sûr que j'allais tomber sur des connaissances.» Ce qui a été le cas.

Les Croates sont en effet 10'000 à avoir fait le déplacement pour cette finale, soit à peine plus qu'en demi-finales. A Loujniki, déjà, les Balkaniques avaient fait du bruit, mais les Anglais étaient en supériorité numérique. Pas ce dimanche, puisque les Français ne seront que 3000. «C'est plus important pour nous que pour eux. Eux, ils ont déjà une Coupe du monde», explique Ivan, 25 ans, qui n'en est pas à sa première bière dimanche à midi.

Croatie et Serbie...

Le jeune homme est convaincu de la victoire des siens, tandis que Josip est un peu plus prudent. «Je suis le football yougoslave depuis plus de quarante ans. On a eu des grandes équipes, mais j'ai souvent été déçu. Aujourd'hui, je suis supporter croate, mais je soutiens tous les autres quand ils se qualifient. La Bosnie, la Slovénie...»

Même la Serbie? Josip hésite. «Oui, quand même. Je n'oublie pas qu'on faisait partie du même pays. Il s'est passé ce qui s'est passé, et j'ai de la peine à soutenir la Serbie comme entité. Mais les joueurs n'y peuvent rien. On parle la même langue, on était ensemble il n'y a pas si longtemps... C'est peut-être difficile à comprendre pour vous, mais je ne déteste pas la Serbie.»

Ivan écoute son aîné respectueusement, puis se permet de donner son avis. «Je n'ai que 25 ans, je n'ai pas connu la Yougoslavie. Moi, je suis Croate, un point c'est tout. Je ne soutiens pas les Serbes. Par contre, la Bosnie, oui.» La question de l'identité est toujours un sujet complexe dans les Balkans. Les deux hommes sont par contre d'accord en ce qui concerne Novak Djokovic: tous les deux espèrent que le Serbe va gagner Wimbledon. «Il soutient la Croatie et il n'a jamais mal parlé de notre pays», argumente Ivan.

Les maillots à damier commencent à affluer sur les monts Vorobyovi, ces collines qui surplombent Loujniki. Toute la Croatie sera dans la rue ce dimanche dès 17h, mais 10'000 privilégiés vivront depuis le stade la première finale de Coupe du monde de l'histoire de ce jeune pays. Un moment historique, quel que soit le résultat final.