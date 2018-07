C'est devenu un rituel: pendant les matches de Coupe du monde, les téléspectateurs ont droit à de nombreux plans isolés sur certaines supportrices sexy, quitte à ce que ces dernières apparaissent comme de vulgaires objets de foire.

La FIFA a fait de la lutte contre le sexisme l'un de ses chevaux de bataille. C'est pour cela qu'elle a demandé aux diffuseurs de la compétition de stopper les gros plans sur les femmes en petite tenue. Federico Addiechi, le responsable diversité de l'instance, l'a expliqué mercredi lors d'une conférence de presse: «Ce sera l'un de nos axes de développement, c'est normal. Nous avons étudié les images et ce sexisme était assez flagrant.» La télévision russe, notamment, est particulièrement visée Outre cette mesure, la FIFA déplore le nombre de femmes, «essentiellement russes», abordées à proximité des stades ainsi que les journalistes agressées pendant leur duplex. Federico Addiechi a déclaré collaborer avec la police et les organisateurs locaux afin d'identifier ces personnes et, éventuellement, de les interdire de stade. (nxp)