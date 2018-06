Guy Parmelin, Conseiller fédéral, Ministre des Sports:

«Quiconque a été témoin de l'atmosphère chargée dans le stade appréciera d'autant plus la performance exceptionnelle de l'équipe nationale suisse et pourra comprendre quand les émotions transparaissent via les joueurs.»

Natalie Rickli, Conseillère nationale UDC:

«Je ne peux vraiment pas me réjouir, les deux buts n’ont pas été inscrits pour la Suisse mais pour le Kosovo.»

Ada Marra, Conseillère nationale PS:

«Sur la polémique de ces jours juste ça: je déteste tous les nationalismes. Tous»

Rebecca Joly, Députée Les Verts au Grand Conseil vaudois:

«Xhaka et Shaqiri ont réussi, en un seul geste, à fâcher les nationalistes suisses ET les nationalistes serbes. J'adore.»

Sylvain Thévoz, Député socialiste au Grand Conseil genevois,.

«Et moi qui croyais que Xhaka et Shaqiri faisaient le signe de l’aigle genevois ....»

Ignazio Cassis, Conseiller fédéral (dans SonntagsBlick):

«Chacun est libre d'exprimer sa joie et ses émotions comme bon lui semble - tant qu'il le fait avec respect. C'était le cas ici.»